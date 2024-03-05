"Меня впечатляет то, как Копенгаген защищается, он очень хорошо организован. Я всегда знаю обо всех игроках соперника и о том, что должны делать наши игроки. В прошлом сезоне нам с трудом удавалось побеждать там.

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Мы все прекрасно знаем, что случилось с Манчестер Юнайтед и Галатасараем в матчах с этой командой. Также знаем, как тяжело было Баварии. Я прекрасно знаю их сильные стороны и качества, потому что они два года подряд работают с одним и тем же тренером. У них есть темп в переходе из обороны в атаку. Но особенно мне нравится то, как они защищаются и насколько компактны", – цитирует Гвардиолу Reuters.

Матч Манчестер Сити – Копенгаген состоится в среду, 6 марта. Первая встреча завершилась победой "горожан" со счётом 3:1.

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