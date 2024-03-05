"Мене вражає те, як Копенгаген захищається, він дуже добре організований. Я завжди знаю про всіх гравців суперника і про те, що повинні робити наші гравці. У минулому сезоні нам ледь вдавалося перемагати там.

"Мессі варто завершити кар'єру": Холанд націлився на "Золотий м'яч" і розповів, чому не перейшов у Копенгаген

Ми всі прекрасно знаємо, що сталося з Манчестер Юнайтед і Галатасараєм у матчах з цією командою. Також знаємо, як важко було Баварії. Я прекрасно знаю їхні сильні сторони і якості, тому що вони два роки поспіль працюють з одним і тим самим тренером. У них є темп у переході з оборони в атаку. Але особливо мені подобається те, як вони захищаються і наскільки компактні", – цитує Гвардіолу Reuters.

Матч Манчестер Сіті – Копенгаген відбудеться в середу, 6 березня. Перша зустріч завершилася перемогою "містян" із рахунком 3:1.

Ман Сіті дотиснув МЮ перед битвою з Ліверпулем – Рашфорд і Фоден обмінялися шедеврами, промах року від Холанда