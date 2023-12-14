"Мы должны исправить ситуацию и мы это знаем. Но такие моменты возникают в течение каждого сезона. Нужно все изменить. Мы это сделаем.

Хави – худший еврокубковый тренер в истории Барселоны

Команда едина и стоит горой за тренера. Разочарование есть, но теперь нужно сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате.

Мы знаем о внешней шумихе вокруг Барселоны. Они пытаются нас уничтожить, создать давление", – цитирует Феррана Mundo Deportivo.

Барселона проиграла Антверпену, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В Ла Лиге "блаугранас" проиграли Жироне и отстали от лидера на 7 очков.

В сети появилась информация, что лидеры Барселоны недовольны методами Хави.

Четыре "сенатора" Барселоны не понимают идеи Хави – Левандовски и компания недовольны количеством выходных