Іспанський форвард Ферран Торрес прокоментував поразку Барселони від Антверпена в Лізі чемпіонів.

"Ми повинні виправити ситуацію і ми це знаємо. Але такі моменти виникають протягом кожного сезону. Потрібно все змінити. Ми це зробимо.

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Команда єдина та стоїть горою за тренера. Розчарування є, однак тепер потрібно сконцентруватися на виступах у чемпіонаті.

Ми знаємо про зовнішній галас навколо Барселони. Вони намагаються нас знищити, створити тиск", – цитує Феррана Mundo Deportivo.

Барселона програла Антверпену, але вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. У Ла Лізі "блаугранас" програли Жироні та відстали від лідера на 7 очок.

У мережі з'явилася інформація, що лідери Барселони не задоволені методами Хаві.

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