Наполи предложил 25 млн евро за Ареолу

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола может продолжить карьеру в Наполи. Итальянцы уже предложили за вратаря 25 млн евро.

Наполи настроен подписать голкипера ПСЖ Альфонса Ареолу. Итальянцы готовы выложить за 25-летнего вратаря 25 млн евро, сообщает Gazetta dello Sport.

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Наставник Наполи Карло Анчелотти заинтересован в услугах голкипера, который в сезоне 2017/18 стал основным в Париже. ПСЖ практически согласовал контракт с Джанлуиджи Буффоном, поэтому сам Ареола готов рассмотреть предложение Наполи.

К слову, основной голкипер Наполи в прошлом сезоне Пепе Рейна подписал контракт с Миланом. Ранее сообщалось об интересе Наполи к Андрею Лунину.