Президент партенопейців Ауреліо Де Лаурентіс оголосив про призначення Франческо Кальцони. Згодом інформацію підтвердили офіційні клубні ресурси.

Осімхен ризикує пропустити матч проти Барселони в ЛЧ – тренер Наполі розкрив причини

Це третій тренер Наполі у постчемпіонський сезон. Руді Гарсію змінювали на Вальтера Мадзаррі, який не зміг витягнути команду з кризи. За три місяці він провів 17 матчів і виграв лише 6. Наполі ганебно вилетів з Кубка Італії, програв Суперкубок Інтеру, а в чемпіонаті йде дев'ятим.

55-річний Кальцона – не чужа людина для Наполі. Тут він працював асистентом Саррі та Спаллетті, а влітку 2022 очолив збірну Словаччини. Інсайдери повідомляли, що фахівець буде поєднувати дві роботи. До слова, словаки – потенційний суперник збірної України на Євро-2024. У фінальній частині вони гратимуть у групі E. Туди ж потрапив переможець плей-офф B у Лізі націй – це буде одна з чотирьох команд Україна/Боснія і Герцеговина/Ісландія/Ізраїль.

Вже 21 лютого Наполі прийматиме Барселону в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Кальцона матиме 2 дні, щоб підготовувати команду до такої важливої зустрічі.

Дженоа не втримала перемогу над Наполі, пропустивши на останній хвилині – Маліновський виходив лише оборонятися