Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Наполи и Миланом завершился вничью 1:1. Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Милан впервые с сезона 2006/07 вышел в полуфинал Лиги чемпионов. "Россонери" неожиданно сумели отстоять добытое в первом матче с Наполи преимущество – в Неаполе была зафиксирована ничья 1:1.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – потерянные пенальти, Леау заставил Жиру забить

На гол Оливье Жиру в первом тайме Виктор Осимхен сумел ответить точным ударом только на последних секундах тайма второго. Но не завершающие удары стали украшением этой встречи, а два нереализованных пенальти и сольный проход Рафаэла Леау.

Хвича Кварацхелия проводит шикарный сезон, но в этом матче с Миланом он продемонстрировал, пожалуй, своё худшее выступление в футболке Наполи...