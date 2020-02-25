Наполи – Барселона: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Наполи принимает Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч, как онлайн-трансляция Наполи – Барселона, стартует в 22:00 по киевскому времени. Это будет первая официальная встреча итальянского и испанского клубов в истории. Партенопейцы ранее лишь дважды попадали в плей-офф Лиги чемпионов, каждый раз прекращая борьбу за трофей на стадии 1/8 финала. В обоих случаях "голубые" пропускали вперед будущих победителей турнира – Челси (2011/12) и Реал (2016/17). Пойти по пути последних не против Барса, которая попытается избавиться от реноме неудачника после ужаса на Энфилде.

Наполи – Барселона: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Кике Сетьен довольно неожиданно повторяет успешный фокус с Эйбаром. Артуро Видаль, по крайней мере схематично, должен сыграть на левом фланге атаки при 4-3-3. Если же Барса выберет более оборонительную модель (4-4-2), чилиец составит компанию Бускетсу, Ракитичу и де Йонгу в центре поля. А вот Умтити вытеснил из состава Лангле. Последний принял участие в победном матче против басков. Молодой Ансуи Фати ждет своего шанса на скамейке запасных.

Составы команд

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руй – Фабиан Руис, Демме, Зелински – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Бускетс, Ракитич, де Йонг – Месси, Видаль, Гризманн