Наполи – Барселона: каталонцам проверили температуру по прибытии в Неаполь

Самолет из Барселоны прибыл в Неаполь, но каталонскую делегацию не спешили выпускать из салона.

Игрокам Барселоны, тренерскому штабу и персоналу клуба проверили температуру, только после того позволили выйти из воздушного судна в аэропорту Неаполя, сообщает CalcioMercato.

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Такие меры безопасности сейчас применяют ко всем прибывающим самолетам на местном аэродроме для предотвращения распространения коронавируса. Стоит отметить, в Неаполе зафиксировали уже два случая заражения.

К счастью, с игроками Барсы все в порядке и уже 25 января состоится встреча с Наполи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:00.

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