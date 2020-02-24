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Наполі – Барселона: каталонцям перевірили температуру після прибуття в Неаполь

19:51 269 Читать на русском
Наполі – Барселона: каталонцям перевірили температуру після прибуття в Неаполь
Делегація Барселони / Фото ФК Барселона

Літак з Барселони прибув у Неаполь, але каталонську делегацію не спішили випускати з салону.

 

Гравцям Барселони, тренерському штабу та персоналу клубу перевірили температуру, лише після того дозволили вийти з повітряного судна в аеропорту Неаполя, повідомляє CalcioMercato.

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Такі заходи безпеки зараз застосовують до всіх прибуваючих літаків на місцевому летовищі для запобігання поширення коронавірусу. Варто відзначити, в Неаполі зафіксували вже два випадки зараження.

На щастя, з гравцями Барси все в порядку і вже 25 січня відбудеться зустріч з Наполі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Наполі - Барселона Барселона Барселона коронавірус
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