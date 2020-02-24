toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Наполи – Барселона: итальянские фанаты встретили Месси кричалками "Диего, Диего"

24 февраля 23:06 55 Читати українською
Наполи – Барселона: итальянские фанаты встретили Месси кричалками "Диего, Диего"
Марадона и Лионель Месси / Фото AFA

Фанаты Наполи решили вспомнить звезде Барселоны, кто главный аргентинец в их городе.

 

Барселона прибыла в Неаполь и собрала возле своего отеля сотни местных фанов. Конечно, все ожидали главную звезду – Лионеля Месси.

Наполи – Барселона: Сетьен поделился эмоциями перед своим дебютом в Лиге чемпионов

Итальянские болельщики встретили форварда Барсы криками "Диего, Диего". Таким образом, фаны хотели вспомнить Лионелю, что его соотечественник Диего Марадона является местной легендой, выступавшей за Наполи (1984-1991 годы). Затем болельщики уже выкрикивали фамилию Месси, хотя сам аргентинец никак на это не отреагировал, а поспешил в гостиницу.

Поединок Наполи – Барселона состоится 25 февраля, начало в 22:00.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда

blog_ava
Кавани вписал свое имя в историю ПСЖ – форвард установил невероятное достижение
24 февраля
674
Теги
Наполи - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Лига чемпионов Диего Марадона Диего Марадона Видеоновости футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
40
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук