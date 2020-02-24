Наполи – Барселона: итальянские фанаты встретили Месси кричалками "Диего, Диего"

Фанаты Наполи решили вспомнить звезде Барселоны, кто главный аргентинец в их городе.

Барселона прибыла в Неаполь и собрала возле своего отеля сотни местных фанов. Конечно, все ожидали главную звезду – Лионеля Месси.

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Итальянские болельщики встретили форварда Барсы криками "Диего, Диего". Таким образом, фаны хотели вспомнить Лионелю, что его соотечественник Диего Марадона является местной легендой, выступавшей за Наполи (1984-1991 годы). Затем болельщики уже выкрикивали фамилию Месси, хотя сам аргентинец никак на это не отреагировал, а поспешил в гостиницу.

Поединок Наполи – Барселона состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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