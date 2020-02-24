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Наполі – Барселона: італійські фанати зустріли Мессі вигуками "Дієго, Дієго"

24 лютого 23:05 226 Читать на русском
Наполі – Барселона: італійські фанати зустріли Мессі вигуками "Дієго, Дієго"
Марадона та Ліонель Мессі / Фото AFA

Фанати Наполі вирішили пригадати зірці Барселони, хто головний аргентинець у їхньому місті.

 

Барселона прибула в Неаполь та зібрала біля свого готелю сотні місцевих фанів. Звичайно, всі очікували на головну зірку – Ліонеля Мессі.

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Італійські вболівальники зустріли форварда Барси вигуками "Дієго, Дієго". Таким чином, фани хотіли пригадати Ліонелю, що його співвітчизник Дієго Марадона є місцевою легендою, який виступав за Наполі (1984-1991 роки). Потім вболівальники вже вигукували прізвище Мессі, хоча сам аргентинець ніяк на це не відреагував, а поспішив до готелю.

Поєдинок Наполі – Барселона відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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