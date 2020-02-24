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Наполи – Барселона: Сетьен поделился эмоциями перед своим дебютом в Лиге чемпионов

21:14 56 Читати українською
Наполи – Барселона: Сетьен поделился эмоциями перед своим дебютом в Лиге чемпионов
Кике Сетьен / Фото ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен призвал игроков отказаться от недооценки соперника в поединке 1/8 финала ЛЧ против Наполи.

 

"В последнее время мы провели несколько очень тяжелых матчей в Ла Лиге, но выполнили свои задачи. У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем.

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Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника только лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен Наполи, они очень хорошо выглядели против команд высокого класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник.

Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде Сан-Паоло – на арене с большой историей и страстными болельщиками. Считаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер", – цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Поединок Наполи – Барселона состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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