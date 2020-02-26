Наполи – Барселона: Инсинье назвал самый приятный момент в матче

Капитан итальянского Наполи Лоренцо Инсинье поделился эмоциями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Еще перед началом матча я попросил Месси обменяться футболками. Очень рад, что мы так и сделали – для меня это большая честь.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Результат оставил неприятные ощущения. Мы очень старались и полностью выложились. Но теперь нужно думать о Серии А. Также надо сосредоточиться на ответном матче. Мы не должны бояться рисковать в Барселоне, только так можно будет пройти дальше.

От матча с Барселоной и игры против Месси у меня особые эмоции. Но я думаю, что мы могли показать и лучший результат, учитывая, что играли дома", – цитирует Инсинье издание Sky Sport Italia.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной была зафиксирована ничья: на гол Дриса Мертенса в первом тайме точным выстрелом ответил Антуан Гризманн после перерыва. Ответный матч состоится 18 марта в 22:00.

Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны