Наполі – Барселона: Інсіньє назвав найприємніший момент у матчі

Капітан італійського Наполі Лоренцо Інсіньє поділився емоціями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Ще перед початком матчу я попросив Мессі обмінятися футболками. Дуже радий, що ми так і зробили – для мене це велика честь.

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Результат залишив неприємні відчуття. Ми дуже старалися і повністю виклалися. Але тепер потрібно думати про Серію А. Також треба зосередитися на матчі-відповіді. Ми не повинні боятися ризикувати в Барселоні, тільки так можна буде пройти далі.

Від матчу з Барселоною і гри проти Мессі у мене особливі емоції. Але я думаю, що ми могли показати і кращий результат, враховуючи, що грали вдома", – цитує Інсіньє видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Барселоною була зафіксована нічия: на гол Дріса Мертенса у першому таймі влучним пострілом відповів Антуан Грізманн по перерві. Матч-відповідь відбудеться 18 березня о 22:00.

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