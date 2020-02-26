Наполи – Барселона: Бускетс намекнул на неудачную работу руководства клуба

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс после тяжелой ничьей с Наполи признался, что не в восторге от кадрового потенциала "блаугранас".

Напомним, Барселона смогла добыть ничью на Сан-Паоло в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, но потеряла на ответный матч двух игроков – Артуро Видаля и Серхио Бускетса.

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"Барселоне не хватает глубины состава, это вопрос к планированию работы руководства. Я и Семеду рисковали пропустить ответный матч, а теперь мы можем потерять еще и Пике, не говоря уже о дисквалификации Видаля. В конце концов, будем оптимистами. Перед нашими фанатами мы сможем победить. Игроки Барселоны будут биться, несмотря на серьезные потери", – цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

Ответный матч Барселона – Наполи пройдет 18 марта на Камп Ноу.

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