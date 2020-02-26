Наполі – Барселона: Бускетс натякнув на невдалу роботу керівництва клубу

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс після важкої нічиєї з Наполі зізнався, що не в захваті від кадрового потенціалу "блаугранас".

Нагадаємо, Барселона змогла здобути нічию на Сан-Паоло у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але втратила на матч-відповідь двох гравців – Артуро Відаля та Серхіо Бускетса.

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"Барселоні бракує глибини складу, це питання до планування роботи керівництва. Я та Семеду ризикували пропустити матч-відповідь, а тепер ми можемо втратити ще й Піке, не кажучи вже про дискваліфікацію Відаля. Зрештою, будьмо оптимістами. Перед нашими фанатами ми зможемо перемогти. Гравці Барселони будуть битися попри серйозні втрати", – цитує Бускетса Mundo Deportivo.

Матч-відповідь Барселона – Наполі пройде 18 березня на Камп Ноу.

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