В прошлом сезоне Лацио обыграл нидерландскую команду на Олимпико со счётом 4:2.

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"Прошлогодняя встреча в Риме не даст нам пищу для размышлений, в этом году Фейеноорд сильнее. Нужно исходить из недавнего матча. Они играют очень интенсивно и обладают огромной энергией. Нам нужно перемещать мяч на хорошей скорости. Надеюсь, что состояние поля позволит нам это сделать.

В Роттердаме они победили и выставили нас дураками. Завтра нам нужно играть со смирением и уверенностью. Мы не лучше и не хуже соперника. Мы всё ещё находимся в середине кампании. Мне не нравится слышать, как люди говорят, что победу нужно добыть любой ценой. Мы постараемся провести завтрашний матч как обычно. Нам не нужно побеждать любой ценой.

Сегодня все, кажется, комментируют только результат. Так зачем смотреть матч, если вас волнует только результат? В Болонье мы провели отличную игру на протяжении 75 минут, но, видимо, недостаточно работали на тренировках. Наши нападающие забили в общей сложности 16 голов на этом этапе сезона в прошлом году, в этом году у них пять или шесть голов, и это дорого нам обходится. Я не понимаю, почему так происходит, мы играем, как и прежде.

Слухи о моём уходе в конце сезона? Люди говорят, что я хотел бы уйти, но я всегда говорил обратное. Я хочу остаться здесь надолго и завершить карьеру именно в Лацио.

Камада? Он исключительный игрок, но ему сложно находиться на поле одновременно с Луисом Альберто. Мы должны найти способ совместить их.

Если у нас будет шанс вернуться в еврокубки в следующем сезоне, то только через чемпионат. Лига чемпионов – вечеринка, чемпионат – это наша работа", – цитирует Сарри La Lazio Siamo Noi.

Матч Лацио – Фейеноорд состоится во вторник, 7 ноября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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