У минулому сезоні Лаціо обіграв нідерландську команду на Олімпіко з рахунком 4:2.

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"Торішня зустріч у Римі не дасть нам поживу для роздумів, цього року Фейєнорд сильніший. Потрібно виходити з недавнього матчу. Вони грають дуже інтенсивно і мають величезну енергію. Нам потрібно переміщати м'яч на хорошій швидкості. Сподіваюся, що стан поля дозволить нам це зробити.

У Роттердамі вони перемогли і виставили нас дурнями. Завтра нам потрібно грати зі смиренням і впевненістю. Ми не кращі й не гірші за суперника. Ми все ще перебуваємо в середині кампанії. Мені не подобається чути, як люди кажуть, що перемогу потрібно здобути за будь-яку ціну. Ми намагатимемося провести завтрашній матч як зазвичай. Нам не потрібно перемагати за будь-яку ціну.

Сьогодні всі, здається, коментують тільки результат. Так навіщо дивитися матч, якщо вас хвилює тільки результат? У Болоньї ми провели відмінну гру протягом 75 хвилин, але, мабуть, недостатньо працювали на тренуваннях. Наші нападники забили загалом 16 голів на цьому етапі сезону торік, цього року в них п'ять або шість голів, і це дорого нам обходиться. Я не розумію, чому так відбувається, ми граємо, як і раніше.

Чутки про мій відхід наприкінці сезону? Люди кажуть, що я хотів би піти, але я завжди говорив протилежне. Я хочу залишитися тут надовго і завершити кар'єру саме в Лаціо.

Камада? Він винятковий гравець, але йому складно перебувати на полі одночасно з Луїсом Альберто. Ми маємо знайти спосіб поєднати їх.

Якщо в нас буде шанс повернутися в єврокубки наступного сезону, то тільки через чемпіонат. Ліга чемпіонів – вечірка, чемпіонат – це наша робота", – цитує Саррі La Lazio Siamo Noi.

Матч Лаціо – Фейєнорд відбудеться у вівторок, 7 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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