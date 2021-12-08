"Для Бенфики это матч года, но мы приехали сюда не просто на экскурсию. Мы хотим показать хорошую игру и результат.

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Наверное, давления на нас меньше, потому что уже нет шансов пройти, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем раскрепощеннее, а Бенфика – больше под давлением.

К тому же, они проиграли прошлый матч в чемпионате. Надеюсь, нам это будет только на руку", – сказал Миколенко в комментарии YouTube каналу SportArena.

Напомним, поединок с португальцами состоится уже сегодня, 8 декабря. Начало встречи в 22:00.

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