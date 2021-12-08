"Нам це буде лише на руку": Миколенко назвав несподівану перевагу Динамо над Бенфікою
Оборонець "біло-синіх" Віталій Миколенко поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "орлів".
"Для Бенфіки це матч року, але ми приїхали сюди не просто на екскурсію. Ми хочемо показати хорошу гру та результат.
Бенфіка – Динамо: кияни зіграють в незвичному комплекті форми в завершальному матчі Ліги чемпіонів
Напевно, тиску на нас менше, тому що вже немає шансів пройти, але, може, це й на краще, тому що ми будемо розкутіші, а Бенфіка – більше під тиском.
До того ж вони програли минулий матч у чемпіонаті. Сподіваюся, нам це буде лише на руку", – сказав Миколенко у коментарі YouTube-каналу SportArena.
Нагадаємо, поєдинок з португальцями відбудеться вже сьогодні, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00.