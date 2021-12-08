Бенфика и Динамо выбрали цвета, в которых сыграют сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне впервые в этом сезоне сыграют в черно-зеленых цветах – своем третьем комплекте формы, сообщает официальный сайт Динамо.

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Вратарь "бело-синих" сыграет в серой экипировке. Бенфика выйдет на матч с Динамо в традиционных красных футболках и белых шортах (голкипер в желтых цветах). Добавим, что киевляне только во второй раз сыграют в третьем комплекте – в предыдущий раз произошел в прошлом сезоне в матче с Мариуполем.

Добавим, что поединок Бенфика – Динамо состоится уже сегодня, 8 декабря, начало – в 22:00. У киевлян нет шансов подняться с 4-го места, а вот команда Романа Яремчука еще претендует на 1/8 финала. Для этого лиссабонцам следует побеждать киевлян и надеяться, что Барселона не обыгрывает Баварию в Мюнхене.

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