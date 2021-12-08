Матч на "Да Луж" между Бенфикой и Динамо должен был стать битвой за Лигу Европы, в которой Динамо одержит героическую победу. Болельщики киевлян всю осень жили надеждой на триумф в Португалии, однако всё завершилось неожиданной катастрофой – лиссабонцы в 5-м туре расписали ничью на "Камп Ноу", увеличив отрыв от "бело-синих" до четырёх очков. Сражение за Лигу Европы мгновенно превратилось в прощание с еврокубками.

Бенфика – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Бенфика – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Тем не менее, задача на победу не отменяется, ведь подопечные Мирчи Луческу не выиграли ни одного поединка в этой Лиге чемпионов, набрав 1 очко и забив 1 гол (при 9-ти пропущенных). Да и для рейтинга победа не помешает, ведь со следующего сезона пробиваться в Европу придётся через плей-офф. Второстепенной задачей выступает месть Бенфике – "орлы" забрали у киевлян надежду на ЛЕ, но динамовцы сегодня могут забрать у команды Жорже Жезуша 1/8 финала ЛЧ.

Хозяевам любой ценой необходимо переиграть нашего гранда, а в параллельной встрече Барселона должна проиграть Баварии в Мюнхене – лишь тогда Бенфика выйдет в плей-офф ЛЧ. Вариант очень реалистичен. Очень бы не хотелось, чтобы подопечные Мирчи Луческу стали трамплином для португальцев.

Болеем за любимую команду в Лиге чемпионов вместе! Собирай друзей, Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей!

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

Матч с лиссабонцами в Киеве показал, что Динамо вполне по силам шокировать "орлов" и их фанатов. Да, в течение 60-ти минут было тяжело. Да, Бенфика очень круто прессинговала, а "бело-синие" допускали ошибки под давлением. Да, команда Мирчи Луческу довольно долго обходилась без моментов, закрывшись в "автобусе" – впрочем, на какой-то разгром гости не наработали, а в последние полчаса Яремчука и Ко переиграли вчистую. Португальцы не выдержали своего же темпа, а киевляне, грамотно распределив нагрузку, прижали соперника и даже забили гол на последних секундах (к сожалению, там был офсайд).

Нельзя сказать, что Бенфика и Динамо равны друг другу. В действиях подопечных Жорже Жезуша чувствуется высший класс, но украинцы сыграли против них достойно. Поединки же против Барселоны и домашка с Баварией доказали, что это – не случайность.

Компактный средний блок от Мирчи Луческу неплохо сдерживал грандов (особенно каталонцев), а в ноябре у киевлян наладился и выход из обороны в атаку. Если бы нашей команде везло чуть больше, то можно было бы зацепиться за ничьи с топами. Всё это должно тревожить Бенфику. Динамовцам не хватает класса и ресурсов, однако их удаётся компенсировать организованностью.

К сожалению, этой организованности чемпиону Украины критически не хватает при обороне на стандартах и ​​при подачах/прострелах – с них было пропущено 4 из 9-ти голов в этой ЛЧ. Эта проблема особенно серьёзна для сегодняшнего матча, ведь у Бенфики хватает высоких футболистов, а на стандартах команда работает очень качественно. Кроме того, структура игры киевлян иногда ломается при наличии у соперника проактивных центрбеков с хорошей передачей.

В атаке Динамо не хватает топового завершения. Практически все профильные нападающие пока что не интегрировались в систему Мирчи Луческу, а наиболее грамотно в этом амплуа играет Гармаш – он замечает и атакует перспективные зоны ещё на зародыше эпизода, добавляя партнерам вариативности, да и в финальной стадии Денис радует (именно на его счету единственный гол "бело-синих" в ЛЧ). Впрочем, проблема класса даёт о себе знать. Это было заметно по встрече с Баварией в Киеве – тому же Цыганкову для выходов один на один и реализации топ-моментов не хватало каких-то мелочей.

Словом, Динамо может дать бой "орлам" на "Да Луж", но может и легко "сгореть". Дело не только в недостатках украинского чемпиона, а и в силе Бенфики – этот коллектив очень недооценивают. На "Камп Ноу" лиссабонцы не только не уступали Барселоне, но и обязаны были побеждать, а дома "блаугранас" разгромили (хотя этот матч оказался не таким уж однозначным). Два сокрушительных поражения от Баварии не должны вводить фанов в заблуждение, ведь в "домашке" команда оставалась в игре до 80-й минуты, а в Мюнхене коллектив опасно огрызался.

Главными козырями Бенфики являются скоростные контратаки, хорошая работа на втором этаже и стандартах, а также классный подбор исполнителей. Кроме того, с равными или более слабыми соперниками "орлы" пытаются интенсивно прессинговать.

В обороне у подопечных Жорже Жезуша тоже всё симпатично. Под интенсивностью Баварии или ПСВ она, конечно, быстро разваливалась, но более простые или проблемные соперники мало что создают в штрафной португальцев. Одну-две грубые ошибки защитники всё равно допускают, но их очень сильно страхует голкипер.

По работе с мячом, темпу игры и количеству брака заметно, что Бенфика дороже, чем Динамо. Тем не менее, "Да Луж" после недавнего поражения в дерби со Спортингом освистал "орлов", а португальськая пресса раздувает слухи о конфликте футболистов с главным тренером.

Коллектив действительно мог бы играть лучше – лиссабонцы во всех матчах в группе ЛЧ демонстрировали чрезвычайную нестабильность, чередуя удачные отрезки с провальными. Кроме того, команда часто проваливает единоборства. Матч в Киеве служит ярким подтверждением этих недостатков.

Наиболее слабым местом Бенфики выступает позиционное наступление. Он выглядит очень сыро – это было заметно в том же поединке с Динамо в Киеве. При значительно большем количестве передач и более высокой точности подопечные Жорже Жезуша сделали низкое количество продвигающих пасов, а в штрафной команда провела слишком мало касаний. Как следствие, явное преимущество не было конвертировано в голы, да и моментов было не особо много. "Орлы" слишком ограничены контратаками и стандартами.

Словом, Бенфика сильна, но не так, чтобы можно было говорить о лёгкой победе над Динамо. Сегодня встречаются относительно равные соперники, поэтому можно ожидать интересный футбол.

Кадровая ситуация

У Бенфики в лазарете остаются Радоньич, Пинью и Диогу Гонсалвеш, однако более важной потерей для Жорже Жезуша является Вериссимо. Из-за повреждения основной центрбек "орлов" не сможет поучаствовать во встрече.

Существуют сомнения по поводу выхода Яремчука – издание A Bola писало о потере доверия тренера, обусловленной длительной голевой засухой украинца. В декабре Жорже Жезуш якобі собирается предоставить игровое время другим форвардам. Кстати, на матч со Спортингом нашего соотечественника оставили в запасе, выпустив лишь после перерыва.

Динамо сегодня не помогут травмированные Супряга, Попов и Беседин. Кроме того, в заявку не попал Кендзёра – Томаш сдал положительный тест на коронавирус. Все остальные футболисты готовы к игре. Очень интересно посмотреть, сколько резервистов получат место в основе на "Да Луж", а особенно интригуют позиции нападающего и левого вингера.

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Динамо

Бенфика: Влаходимос – Феррейра, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Эвертон – Нуньес

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры совсем не верят в победу Динамо, да и на ничью коэффициенты очень высоки. Всё же, сказываются разница в классе и фактор домашнего для португальцев поля. Кроме того, Бенфика очень сильно сыграла против Барсы, да и в Киеве по ожидаемым голам сильнее оказались "орлы". Ко всему следует добавить колоссальную мотивацию хозяев.

Тем не менее, есть смысл рискнуть, поставив на ничью. "Бело-синие" громко провалились лишь в Мюнхене, а вот в других матчах организация игры киевлян позволяла надеяться на набор очков. Особенно важно, что у "бело-синих" относительно качественно работает оборонный блок – у Бенфики слабая система позиционного наступления. В контратаках португальцы помощнее, но Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции чётко дал понять – Динамо не отступит от своей закрытой тактики, а значит, простора у хозяев будет мало.

Лиссабонцы немного сильнее и злее, однако не настолько, чтобы можно было однозначно ставить на победу подопечных Жорже Жезуша. Динамо способно зацепиться за очки на "Да Луж". Ставим на ничью.