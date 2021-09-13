"Первоочередная задача – сделать игру команды более разнообразной. Для этого нам нужна очень крепкая оборона, которая позволит хорошо разгонять атаки, не терять структуру как во время владения мячом, так и при его потере. В последнем случае необходимо перекрывать все опасные зоны, нужно уменьшить количество голов, которые мы пропускаем.

"В отличии от Шахтера у Динамо все сбалансировано": Леоненко указал на место киевлян в группе Лиги чемпионов

В прошлом сезоне было пропущено слишком много. Немало матчей были очень напряженными, и когда дело дошло до решающей стадии сезона, многие игроки оказались в лазарете. Возможно, все это из-за того, что Баварии часто приходилось отыгрываться. Если приходится вкладывать слишком много сил, то в марте и апреле на пик выйти не получится. Поэтому в графе "пропущенные голы" цифры должны быть немного меньше. Чем легче проходят матчи, тем больше энергии сохраняется на по-настоящему большие поединки

Прошло чуть больше года с момента, когда Бавария выиграла Лигу чемпионов. Игроки вошли во вкус и теперь жаждут нового успеха. В плей-офф Лиги чемпионов всегда нужно быть на высоте. Если у тебя плохой день, то все может завершиться очень быстро. Сейчас мы намерены преодолеть групповой этап, у нас три очень интересных соперника: киевское Динамо, Барселона и Бенфика. Мы должны заявить о себе и показать зрелищный футбол", – поделился Нагельсманн в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, Бавария попала в группу E, где встретится с Барселоной, Динамо и Бенфикой. Мюнхенцы стартуют поединком с каталонцами 14 сентября, начало в 22:00.

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