"Для всех эта Лига чемпионов будет новой. Даже для тех, кто играл. В Динамо все сбалансировано, в отличие от Шахтера, потому что никого не покупали.

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Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. Бенфика – слабый соперник среди Баварии и Барселоны. Мы – самые слабые в этой группе.

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Чтобы быть стабильным – нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в Динамо. А так – ничего не поменялось", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, Динамо стартует в групповом раунде Лиги чемпионов уже в ближайший вторник, 14 сентября. Первым соперником киевлян будет Бенфика. Кроме португальцев подопечные Луческу померяются силами с Баварией и Барселоной.

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