"Першочергове завдання – зробити гру команди більш різноманітною. Для цього нам потрібна дуже міцна оборона, яка дозволить добре розганяти атаки, не втрачати структуру як під час володіння м'ячем, так і при його втраті. В останньому випадку необхідно перекривати всі небезпечні зони, потрібно зменшити кількість голів, які ми пропускаємо.

"На відміну від Шахтаря у Динамо все збалансовано": Леоненко вказав на місце киян у групі Ліги чемпіонів

У минулому сезоні було пропущено занадто багато. Чимало матчів були дуже напруженими, і коли справа дійшла до вирішальної стадії сезону, багато гравців опинилися в лазареті. Можливо, все це через те, що Баварії часто доводилося відіграватися. Якщо доводиться вкладати занадто багато сил, то в березні і квітні на пік не вийдеш. Тому в графі "пропущені голи" цифри повинні бути трохи меншими. Чим легше проходять матчі, тим більше енергії зберігається на по-справжньому великі поєдинки

Минуло трохи більше року з моменту, коли Баварія виграла Лігу чемпіонів. Гравці увійшли у смак і тепер жадають нового успіху. У плей-офф Ліги чемпіонів завжди потрібно бути на висоті. Якщо у тебе поганий день, то все може завершитися дуже швидко. Зараз ми маємо намір подолати груповий етап, у нас три дуже цікавих суперника: київське Динамо, Барселона і Бенфіка. Ми повинні заявити про себе і показати видовищний футбол", – поділився Нагельсманн у інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Баварія потрапила до групи E, де зустрінеться з Барселоною, Динамо та Бенфікою. Мюнхенці стартують поєдинком з каталонцями 14 вересня, початок о 22:00.

Баварія розгромила РБ Лейпциг і піднялась на другу сходинку Бундесліги – "бики" зазнали третьої поразки в сезоні