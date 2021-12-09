"Очень важно, что мы сыграли на ноль. 22 забитых и 3 пропущенных – отличные цифры в Лиге чемпионов. В этот вечер мы были уверены в себе. Бавария играла против известной команды, которая всегда должна побеждать. Но мы не позволили им войти в игру.

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После перерыва мы защищались глубже и позволяли Барсе контролировать мяч. Но я думаю, что мы могли забить и больше, если бы приложили еще немного усилий. Как фанат футбола, я бы хотел, чтобы Барселона вернула свое величие.

В конце концов, мы провели сильный групповой этап. Бавария всегда считается одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Мы хотим выиграть титул. С нетерпением жду жеребьевку 1/8 финала", – сказал после матча Юлиан Нагельсманн.

Бавария разгромила Барселону и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с идеальными показателями. В 1/8 финала мюнхенцы будут сеяны во время жеребьевки.

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