Пушка Сане и вылет "блаугранас" из ЛЧ в видеообзоре матча Бавария – Барселона – 3:0
00:44 - Читати українською
Бавария разгромила Барселону в последнем туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Хозяева захватили инициативу и вышли вперед. Это Мюллер немного курьезно замкнул подачу Левандовски. А за несколько мгновений до перерыва Сане результативно разрядил свою пушку с дальней дистанции.
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У Баварии еще были моменты, но точку во встрече поставил Мусиала после прохода и ассиста Дэвиса. Мюнхенцы с первого места и с 6 победами в 6 турах прошли в плеф-офф ЛЧ, а вот Барселона впервые за 21 год вылетела из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.
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