Хозяева захватили инициативу и вышли вперед. Это Мюллер немного курьезно замкнул подачу Левандовски. А за несколько мгновений до перерыва Сане результативно разрядил свою пушку с дальней дистанции.

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