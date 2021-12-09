"Дуже важливо, що ми зіграли на нуль. 22 забиті та 3 пропущені – чудові цифри у Лізі чемпіонів. У цей вечір ми були впевнені в собі. Баварія грала проти відомої команди, яка завжди має перемагати. Але ми не дозволили їм увійти в гру.

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По перерві ми захищалися глибше і дозволяли Барсі контролювати м'яч. Але я думаю, що ми могли забити й більше, якби доклали ще трішки зусиль. Як фанат футболу, я б хотів, щоб Барселона повернула свою велич.

Зрештою ми провели сильний груповий етап. Баварія завжди вважається одним з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми хочемо виграти титул. З нетерпінням чекаю жеребкування 1/8 фіналу", – сказав після матчу Юліан Нагельсманн.

Баварія розгромила Барселону та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів з ідеальними показниками. В 1/8 фіналу мюнхенці будуть сіяними під час жеребкування.

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