"Динамо не удалось прыгнуть выше головы. Игроки огрызались, но на завершающей стадии мало что получалось. Мирча Луческу все сделал правильно. Он выбрал такую ​​тактику, которая была самой оптимальной в противостоянии с таким соперником. "Бело-синие" терпели в обороне, были хорошие контратаки, голевые моменты… Вся разница в том, что Барселона забила, а Динамо нет.

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После того, как Динамо отбирало мяч, начиналась суета, ребята не знали, что делать дальше. Футболисты Барселоны после потерь сразу вступали в активный отбор, постоянно висели на сопернике, создавали давление.

Два-три момента в поединке с Барселоной – это сказка. Если бы в первом тайме Шапаренко или Де Пена реализовали свои шансы, тогда можно было бы рассчитывать на положительный результат. Каталонцы не впечатлили, это не была команда, которую нельзя было обыграть.

Динамо не хватает подобных поединков на внутренней арене. У нас нет матчей с таким накалом. Есть ли выход из положения? Конечно. Необходимо заявиться в чемпионат Германии.

Остались ли у Динамо шансы на выход из группы? Реально обыграть любого соперника. Ведь Шериф это доказывает. Нужна определенная подготовка. Все зависит от состояния футболистов и Мирчи Луческу. Плюс, нужно, чтобы Бенфике еще чуть-чуть не повезло на своем поле", – сказал Яшкин в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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