"Динамо не вдалося стрибнути вище голови. Гравці огризалися, але на завершальній стадії мало що виходило. Мірча Луческу все зробив правильно. Він обрав таку тактику, яка була найоптимальнішою у протистоянні з таким суперником. "Біло-сині" терпіли в обороні, були хороші контратаки, гольові моменти… Вся різниця у тому, що Барселона забила, а Динамо ні.

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Після того, як Динамо відбирало м'яч, починалась суєта, хлопці не знали, що робити далі. Футболісти Барселони після втрат відразу вступали в активний відбір, постійно висіли на супернику, створювали тиск.

Два-три моменти у поєдинку із Барселоною – це казка. Якби у першому таймі Шапаренко чи Де Пена реалізували свої шанси, то тоді можна було б розраховувати на позитивний результат. Каталонці не вразили, це не була команда, яку не можна було обіграти.

Динамо не вистачає таких поєдинків на внутрішній арені. У нас немає матчів з такими пристрастями. Чи є вихід зі становища? Звісно. Потрібно заявитися у чемпіонат Німеччини.

Чи залишились у Динамо шанси на вихід із групи? Реально обіграти будь-якого суперника. Адже Шериф це доводить. Потрібна певна підготовка. Все залежить від стану футболістів та від Мірчі Луческу. Плюс, треба, щоб Бенфіці ще трохи не пощастило на своєму полі", – сказав Яшкін у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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