"Треба заявитися у чемпіонат Німеччини": легенда Динамо знайшов несподіване рішення проблем Луческу
Колишній півзахисник "біло-синіх" Артем Яшкін підбив підсумки протистояння української та іспанської команд (0:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Динамо не вдалося стрибнути вище голови. Гравці огризалися, але на завершальній стадії мало що виходило. Мірча Луческу все зробив правильно. Він обрав таку тактику, яка була найоптимальнішою у протистоянні з таким суперником. "Біло-сині" терпіли в обороні, були хороші контратаки, гольові моменти… Вся різниця у тому, що Барселона забила, а Динамо ні.
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Після того, як Динамо відбирало м'яч, починалась суєта, хлопці не знали, що робити далі. Футболісти Барселони після втрат відразу вступали в активний відбір, постійно висіли на супернику, створювали тиск.
Два-три моменти у поєдинку із Барселоною – це казка. Якби у першому таймі Шапаренко чи Де Пена реалізували свої шанси, то тоді можна було б розраховувати на позитивний результат. Каталонці не вразили, це не була команда, яку не можна було обіграти.
Динамо не вистачає таких поєдинків на внутрішній арені. У нас немає матчів з такими пристрастями. Чи є вихід зі становища? Звісно. Потрібно заявитися у чемпіонат Німеччини.
Чи залишились у Динамо шанси на вихід із групи? Реально обіграти будь-якого суперника. Адже Шериф це доводить. Потрібна певна підготовка. Все залежить від стану футболістів та від Мірчі Луческу. Плюс, треба, щоб Бенфіці ще трохи не пощастило на своєму полі", – сказав Яшкін у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).
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