"Сейчас у Шахтера очень сложное положение. Будет непросто. На Шериф все сейчас смотрят с выпученными глазами. Для Шахтера поражение от команды Вернидуба было ударом ниже пояса.

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Теперь дончанам нужно повторить подвиг прошлого сезона в матче с Реалом, но сделать это будет непросто. Королевский клуб будет уже хорошо вооружен. Они понимают, что отступать им тоже некуда. Реалу нужно побеждать Шахтер, чтобы опередить Шериф. Единственный плюс для Шахтера: первую игру они будут проводить дома. "Горнякам" нужно идти ва-банк и обязательно выигрывать первый матч с мадридцами.

Динамо же будет трудно. В психологическом плане важно, как Динамо сыграет с Барселоной. Если киевлянам удастся победить или сыграть вничью в гостях, то появятся какие-то возможности. А дома нужно обязательно недобитую Барселону добивать. Если не брать очки с каталонцами, то будет трудно рассчитывать на выход из группы, учитывая, как играют Бенфика с Баварией", – цитирует Левченко FanDay.

К слову, Шахтер и Динамо набрали по одному очку после двух туров. Дончане уступили Шерифу (0:2) и сыграли вничью с Интером (0:0), а киевляне разошлись миром с Бенфикой (0:0) и потерпели фиаско против Баварии (0:5).

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