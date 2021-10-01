"Зараз у Шахтаря дуже складне становище. Буде непросто. На Шериф всі зараз дивляться з витріщеними очима. Для Шахтаря поразка від команди Вернидуба була ударом нижче пояса.

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Тепер донеччанам потрібно повторити подвиг минулого сезону в матчі з Реалом, але зробити це буде непросто. Королівський клуб буде вже добре озброєний. Вони розуміють, що відступати їм теж нікуди. Реалу потрібно перемагати Шахтар, щоб випередити Шериф. Єдиний плюс для Шахтаря: першу гру вони будуть проводити вдома. "Гірникам" потрібно йти ва-банк і обов'язково вигравати перший матч з мадридцями.

Динамо ж буде важко. У психологічному плані важливо, як Динамо зіграє з Барселоною. Якщо киянам вдасться перемогти або зіграти внічию в гостях, то з'являться якісь можливості. А вдома потрібно обов'язково недобиту Барселону добивати. Якщо не брати очки з каталонцями, то буде важко розраховувати на вихід із групи, враховуючи, як грають Бенфіка з Баварією", – цитує Левченка FanDay.

До слова, Шахтар і Динамо набрали по одному очку після двох турів. Донеччани поступились Шерифу (0:2) та зіграли внічию з Інтером (0:0), а кияни розійшлись миром з Бенфікою (0:0) і зазнали фіаско проти Баварії (0:5).

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