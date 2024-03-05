Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга не смог избежать вопросов о Килиане Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Лейпцига.

"Вы хотите, чтобы я сказал вам правду? Я не разговаривал с Килианом и не знаю, что он собирается делать в следующем сезоне.

Реал близок к подписанию лидера Баварии – мадридцы пошли на уступки ради игрока

Мбаппе не наш игрок, мы будем уважать ПСЖ. Я не знаю, что будет, это правда. Встреча в сборной? Конечно, он и там ничего нам не скажет о своем будущем.

Как команда настроена на матч Лиги чемпионов? Вы первый, кто спросил меня о завтрашней игре. Мы сделаем все, чтобы забить больше голов", – цитирует полузащитника AS.

Различные СМИ сообщали, что переход Мбаппе в Реал почти завершен. Руководство ПСЖ считает, что француз уже подписал контракт с мадридцами.

Напомним, Реал сыграет против Лейпцига ответный матч Лиги чемпионов в среду, 6 марта. Первая игра завершилась минимальной победой "сливочных" 1:0.

Реал Сосьедад – ПСЖ: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов