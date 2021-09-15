"Знаменитая фраза о том, когда ты стоишь под гимн Лиги чемпионов, наверное, идеально подойдет. Мурашки пробежали. Атмосфера супер. Супер стадион, супер команда. Жаль, что победу у нас от... Ну не скажу, что отобрали, но все поверили в то, что мы дотерпели и дожали, но получилось, как получилось.

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Как мне сообщили, что буду в старте? На установке перед игрой. Морально никто меня не готовил и не настраивал дополнительно. Нескромно будет сказано – ожидал конечно, но не воспринял как обыденность. Конечно, я обрадовался.

Когда на последних минутах забили гол – думал все, победа. Все думали. Началось безумие. Все репортеры сделали такое ускорение в сторону Шапаренко и команды. Эмоции были такие, что, мол, молодцы – дотерпели, еще и дожали, просто красавцы. Но судья быстро все погасил. Даже не пошел смотреть. Оперативно решили, что был офсайд. Ну да, офсайд действительно был. Обидно конечно. Не представляю, что Коля чувствовал в этот момент, потому что гол действительно был мегаважный и мегазаслуженный", – сказал Шкурин в комментарии YouTube-каналу "ЧестнОК".

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. В параллельном матче Бавария разгромила Барселону со счетом 3:0. Именно с немцами киевляне сыграют свой следующий поединок в еврокубках.

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