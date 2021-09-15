"Знаменита фраза про те, коли ти стоїш під гімн Ліги чемпіонів, напевно, ідеально підійде. Мурашки пробігли. Атмосфера супер. Супер стадіон, супер команда. Шкода, що перемогу у нас від... Ну не скажу, що відібрали, але всі повірили в те, що ми дотерпіли і дотиснули, але вийшло, як вийшло.

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Як мені повідомили, що буду у старті? На установці перед грою. Морально ніхто мене не готував і не налаштовував додатково. Нескромно буде сказано – очікував звичайно, але не сприйняв як буденність. Звичайно, я зрадів.

Коли на останніх хвилинах забили гол – думав все, перемога. Всі думали. Почалося божевілля. Всі репортери зробили таке прискорення у бік Шапаренка і команди. Емоції були такі, що, мовляв, молодці – дотерпіли, ще й дотиснули, просто красені. Але суддя швидко все загасив. Навіть не пішов дивитися. Оперативно вирішили, що був офсайд. Ну так, офсайд дійсно був. Прикро звичайно. Не уявляю, що Коля відчував у цей момент, тому що гол дійсно був мегаважливий і мегазаслужений", – сказав Шкурін у коментарі YouTube-каналу "ЧестнОК".

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з Бенфікою. У паралельному матчі Баварія розгромила Барселону з рахунком 3:0. Саме з німцями кияни зіграють свій наступний поєдинок у єврокубках.

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