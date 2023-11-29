27 листопада на Кріштіану Роналду подали до окружного суду США у Флориді за те, що португалець "просував, допомагав і/або брав активну участь у пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів у координації з Binance. Про це інформує Coin Telegraph.

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Повідомляється, що Роналду мав знати про те, що Binance торгує незареєстрованими криптовалютними цінними паперами, адже в нього є інвестиційний досвід і великі ресурси для залучення зовнішніх консультантів.

Позивачі вимагають відшкодування збитків та коштів для покриття судових витрат. Роналду і Binance стали партнерами у сфері NFT влітку 2022 року.

Нагадаємо, що Binance є одним зі спонсорів Шахтаря.

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