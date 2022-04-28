"В полуфиналах приходится играть против таких сильных соперников, которые чаще всего находятся в хорошей форме, как Ливерпуль. Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили.

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Нам не удалось прорываться вперед, но мы защищались так хорошо, как могли, чтобы оставить себе шансы перед вторым матчем. На нашем стадионе все будет по-другому. Мы будем создавать им гораздо больше проблем.

Это Ливерпуль, сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним таскаться, на следующей неделе шансы у нас будут", – цитирует Эмери сайт УЕФА .

Заметим, ответный матч между испанской и английской командами состоится во вторник, 3 мая, в Вила-Реале.