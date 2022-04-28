Вильярреал выставил классный автобус в выездном полуфинале ЛЧ против Ливерпуля, но во втором тайме "желтую субмарину" пустили на дно Хендерсон и Мане (0:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Полуфиналы нынешнего года Лиги чемпионов подарили нам битву титанов в одной паре и противостояние гранда против сенсации в другой. Титаны свое сражение завершили феерической перестрелкой с семью голами – и после такого трудно было поверить, что матч Ливерпуля против Вильярреала станет столь же ярким. Впрочем, уже сам факт борьбы "желтой субмарины" за финал ЛЧ делал данный поединок особенным.

Формат Лиги чемпионов может претерпеть серьезные изменения – клубы хотят сократить решающие стадии

Оба тренера выставили ожидаемые составы. У мерсисайдцев были вопросы по поводу партнера Мане и Салаха в тройке атаки – Юрген Клопп сделал ставку на Диаса, оставив Жоту в запасе. Кроме того, рядом с Ван Дейком в центре обороны вышел Конате, заменивший Матипа (как и прогнозировалось). Унаи Эмери, в свою очередь, не смог приобщить к игре Жерара Морено. Чуквуэзе вышел вместо него.

Эмери снова закрылся в компактном блоке – Ливерпуль раскрывал его через Трента

Первый тайм прошёл примерно в одном русле. Здесь тоже обошлось без сюрпризов: Вильярреал сознательно отдал инициативу Ливерпулю и оборонялся компактным блоком с минимальными промежутками между игроками – прорваться через него было просто нереально. Мерсисайдцы пытались растянуть эту конструкцию разными способами, в которых центральную роль играл Александер-Арнольд.

Трент либо смещался в центр, открывая простор для рывков Салаха, либо сам оставался в широкой позиции – тогда хозяева вытягивали блок Вильярреала на один фланг и резко выполняли диагональ на открытого ТАА. Когда это начало приносить удачу, испанцы начали садиться поглубже, выстраивая линию в 6 -7 защитников. Таким образом, "желтая субмарина" не позволяла себя растягивать, однако тогда открывалось пространство в центре.

Еще одним интересным наблюдением стала отчаянная борьба за штрафные и ауты. Юрген Клопп, например, где-то минуту что-то объяснял четвертому арбитру после одного спорного вбрасывания из-за боковой. Это объяснялось фантастической результативностью мерсисайдцев в этих ситуациях – когда не удается развалить "автобус", "красные" забивают со стандартов. Для Вильярреала в условиях отсутствия позиционных атак подобные моменты также были важны.

У левантийцев можно было отметить желание в любых условиях избегать выносов. Гости старались выходить через пас – и делали это довольно уверенно, позволяя себе даже пасы пятками. Впрочем, испанцы очень редко доводили сферу за пределы центрального круга.

Ливерпуль должен был забивать до перерыва, но были нюансы

В первом тайме Ливерпуль не только владел инициативой, но и конвертировал ее в опасные моменты. По ударам "красные" вели со счетом 15-1, а по ударам с пределов штрафной было 12-1. Примечательно, что в первом тайме лидером Вильярреала по количеству передач стал голкипер Рульи – настолько гости отказались от мяча.

Тем не менее, до 20-й минуты моментов практически не возникало. В этот период можно вспомнить только подачу Салаха на Мане, которую Садьо замыкал метров с шести, но сенегалец не смог подстроиться под мяч. Получилось слишком неточно. Кроме того, в створ из-за пределов штрафной плотно пробивал Диас – Рульи парировал перед собой, однако сразу же зафиксировал сферу в руках.

Гораздо труднее Вильярреалу стало во второй половине тайма. Гости оказывали отчаянное сопротивление, но Ливерпуль то и дело обострял ситуацию. Так, на 22-й минуте Хендерсон получил перевод на правый фланг и выполнил прострел в касание – впрочем, мяч срезался с ноги и поразил ближнюю штангу (хотя Рульи все равно контролировал). На 27-й Салах получил скидку от Мане и пробил метров с 15 над дальней девяткой, а на 31-й Рульи парировал сильный удар Диаса с угла штрафной. Еще через три минуты Мане получил мяч на линии штрафной и бахнул с рикошетом от Альбиоля – мяч пролетел рядом с левой штангой (Рульи уже не дотягивался).

Очень красивый момент хозяева упустили на 36-й минуте, когда Трент откликнулся на диагональ и с лету прострелил на 11 метров, а Салах также с лету пробил – впрочем, удар заблокировали. Лучший же шанс выйти вперед имел Алькантара, воспользовавшийся пустотой в опорной зоне. Тьяго принял мяч и бахнул метров с 25-ти в левую девятку, но угодил в крестовину!

Несмотря на столь большое преимущество Ливерпуля, следует отметить стойкость Вильярреала. Гости хоть и глотали моменты, но очень дисциплинированно держали свою схему и не занимались бездумными выносами. Особенно ярко действовал Фойт, отчаянно сдерживавший натиск Диаса. Именно благодаря таким стараниям на перерыв команды отправились без забитых голов.

"Желтая субмарина" пошла ко дну во втором тайме

То, что Ливерпуль должен забить по такой игре, читалось. Тем не менее трудно было ожидать, что после столь симпатичного первого тайма Вильярреал "сгорит" практически сразу с возобновлением игры. Уже через 4 минуты после перерыва испанцы пропустили гол – это Фабинью вколотил его в сетку после подачи Трента и скидки от Ван Дейка. Подопечных Унаи Эмери спас офсайд, однако спустя еще 3 минуты англичане таки открыли счет. Правда, не без удачи – Хендерсон выполнил навес с правого фланга, а мяч, срикошетив от ноги Коклена, полетел за спину Рульи. 1:0!

Не успели "подводники" понять, что произошло, как Ливерпуль провел второй гол! Салах выдернул на себя защитников и резко выполнил проникающую передачу в штрафную на Мане, а тот, избежав офсайда, с носка пробил мимо Рульи – 2:0! На 59-й хозяева могли и пенальти заработать в результате падения Салаха в борьбе с Торресом, но арбитр Шимон Марчиняк не увидел в этом контакте грубого нарушения правил.

Унаи Эмери оперативно заменил Коклена на Педрасу, но этот ход ничем не помог – не в последнюю очередь из-за невозможности "желтой субмарины" отсиживаться у собственных ворот. Ливерпуль продолжал разрывать гостей, забив третий гол на 64-й минуте в результате кросса от Трента. Робертсон замкнул его точным ударом, однако испанцев снова спас офсайд.

На 68-й минуте довести дело до рогрома мог Ван Дейк, который прошел вперед и очень сильно пробил по центру. Рульи парировал "на инстинктах". Еще через минуту Диас вошел на левый край штрафной, эффектно переиграл Фойта и закрутил мяч в дальний угол – да еще и с рикошетом. Впрочем, сфера в ворота не залетела. Унаи Эмери ответил на эти моменты тройной заменой вместо Парехо, Эступиньяна и Чуквуэзе бросив в бой Орье, Тригероса и Диа. Позже в атаку вышел и Алькасер.

Все это не помогло запустить контригру Вильярреала, однако Ливерпуль постепенно сбавил обороты. Замена Трента на центрбека Гомеса на 81-й минуте показала, что Юрген Клопп доволен результатом и не собирается рисковать в заключительной части встречи. Как следствие острых моментов уже не возникало. Финальный свисток зафиксировал победу мерсисайдцев со счётом 2:0.

Чуда не произошло – Ливерпуль слишком силён для Вильярреала

Унаи Эмери особых иллюзий по проходу Вильярреала в полуфинал не питал, честно признав – "желтой субмарине" повезло с Баварией в Мюнхене. Конечно, за этим прорывом стоял также грамотно построенный средний и низкий блок, но уже на Альянц Арене было заметно, что его возможности не безграничны. Как бы слаженно "подводники" не перестраивались, все сводилось к потере глубины обороны, а также к увеличению роли индивидуальных решений.

Компактный блок испанцев довольно быстро начали разбивать через диагонали. Реагируя на них, пришлось Вильярреалу растягивать линию защиты опусканием в нее центрхахов, но тогда раскрывалась опорная зона – именно благодаря этому Алькантара попал в штангу. Кроме того, Ливерпуль умело путал соперника постоянными изменениями позиций на флангах, где фулбеки, вингеры и центрхавы формировали треугольник. Подобный прием демонстрировал Манчестер Сити в поединке против Реала. В конце концов Ван Дейк довольно смело перегружал последнюю треть поля.

Можно было бы покритиковать Уная Эмери за "автобус", но что он реально мог сделать против одной из трех лучших команд Европы? Ливерпуль лидирует по большинству атакующих и прессинг-метрик, а создать реальные проблемы этой машине в 2022 году смогли только Манчестер Сити и Интер. Оба применяли очень смелый прессинг – и оба были наказаны за него двумя голами. Вильярреал значительно слабее кадров и возможностей.

Да, в первых матчах против Ювентуса и Баварии "желтая субмарина" действовала агрессивно, однако только потому, что соперник это позволял – оба не использовали тот позиционный дисбаланс, который возникает в "автобусе" Эмери, да и вообще немцы и итальянцы выглядели пассивно. С Ливерпулем на Энфилде такой номер был слишком рискованным.

Где-то мерсисайдцам повезло при первом голе, но вообще у Юргена Клоппа сработало все. Первый не засчитанный гол пришел со стандарта – в Европе трудно найти лучшую команду по их организации. Еще два гола стали результатами подач с правого фланга, который методично расшатывали через диагонали и изменения позиций Салаха, Трента и Хендерсона. Гол Мане также начался с обыгрыша этой троицы.

Ливерпуль провел 25 продвижений мяча в штрафную (15 через пасы, 8 через дриблинг), довел владение до 73% и выдал просто инфернальные показатели прессинга в каждой из третей чужой половины поля. Это вылилось в 19 ударов против 1 у Вильярреала.

"Желтую субмарину" можно было бы упрекнуть за ставку на глухой "автобус". Он был грамотным и из него не выходили из-за выноса, однако команда слишком прижималась – Ливерпуль практически всем составом играл за центральным кругом. Здесь на ум сразу приходит футбол Атлетико против Манчестер Сити – там тоже был "автобус", причем Диего Симеоне дошел до схемы 5-5-0.

Впрочем, разница между тактикой Эль Чоло и Унаи Эмери была кардинальной, ведь аргентинец оборонял территорию и держал соперника на большей дистанции от своих ворот. Баск же не попытался сразиться за центр, сразу отдав его. Впрочем, такие сравнения не слишком справедливы, потому что у каждого тренера свой стиль и свои возможности. Вильярреал вместо битвы за территорию умеет ставить компактный блок. Эмери на Энфилде решил положиться на то, что его подопечные делают лучше. Не выгорело.

Ливерпуль оказался слишком силён для Вильярреала. Чуда не произошло. Тем не менее, испанцы по-прежнему остаются в игре – им удалось избежать разгрома. Вот только на Керамике придется сыграть в принципиально другой футбол. "Желтая субмарина" умеет быть опасной и в проактивном стиле, но хватит ли этого для камбека и не завершится ли это катастрофой? Узнаем через неделю.

Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ