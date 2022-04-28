"Было понятно, что нам нужно продолжать давить весь поединок. Как только Вильярреал преодолевает прессинг, сразу создает угрозу. Но в большинстве своем мы хорошо справлялись и провели очень хорошую игру.

Ливерпуль – Вильярреал – 2:0 – видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов

Мы хорошо перемещались в первом тайме, нужно было сохранять оптимизм и настроение. Пока все складывается хорошо. Теперь мы полетим в Вила-Реал и постараемся выйти в финал.

Во втором матче нужно быть начеку и работать с таким же отношением к делу, как и в первом. Мы ведем 2:0, это неплохо, лучше, чем перед началом матча. Но мы понимаем, что еще не прошли дальше", – цитирует Клоппа сайт УЕФА .

Виктория над командой Эмери стала уже 9-й победой Ливерпуля в текущем розыгрыше самого престижного евротурнира. Это новый рекорд мерсисайдцев. Продолжить серию подопечные Клоппа смогут 3 мая в ответном матче.