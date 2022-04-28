"У півфіналах доводиться грати проти таких сильних суперників, які найчастіше перебувають у хорошій формі, як от Ліверпуль. Ми хотіли перемогти, контролювати гру, але нам не дозволили.

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Нам не вдалося прориватися вперед, але ми захищалися так добре, наскільки могли, щоб залишити собі шанси перед другим матчем. На нашому стадіоні все буде інакше. Ми створюватимемо їм набагато більше проблем.

Це Ліверпуль, сильна команда, фаворит. Але ми знаємо, що спроможні з ним тягатися, наступного тижня шанси у нас будуть", – цитує Емері сайт УЄФА.

Зауважимо, матч-відповідь між іспанською та англійською командами відбудеться у вівторок, 3 травня, у Віла-Реалі.

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