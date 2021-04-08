Форвард "Ротэн" Томас Мюллер, которому удалось забить один гол в ворота ПСЖ, высказался по поводу поражения своей команды французам в первом матче 1/4 финала ЛЧ (2:3).

"Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, если бы мы выиграли со счетом 5:3 или 6:3.

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Мы выстрелили себе в ногу... Теперь нужно отыгрываться", – цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария дома уступила ПСЖ со счетом 2:3. На гол Маркиньоса и дубль Мбаппе мюнхенцы ответили точными выстрелами Шупо-Мотинга и Мюллера. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе Парк де Пренс.

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