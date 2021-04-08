Форвард "Ротен" Томас Мюллер, якому вдалось забити один гол у ворота ПСЖ, висловився щодо поразки своєї команди французам у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ (2:3).

"Завжди можна говорити про пропущені голи, але я думаю, що ні у кого б не було нарікань, якби ми виграли з рахунком 5:3 або 6:3.

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми вистрілили собі в ногу... Тепер потрібно відіграватись", – цитує Мюллера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія вдома поступилась ПСЖ з рахунком 2:3. На гол Маркіньйоса і дубль Мбаппе мюнхенці відповіли влучними пострілами Шупо-Мотінга та Мюллєра. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня на стадіоні Парк де Пренс.

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