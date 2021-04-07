Парижане собираются взять реванш за проигранный финал в 2020-м, а Бавария мечтает стать лишь второй командой в истории, которой удалось защитить звание победителя Лиги чемпионов.

Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ

Оба наставника не могут рассчитать на ведущих игроков. Мюнхен потерял главную звезду и бомбардира команды. Роберт Левандовски получил травму в расположении сборной Польши и вынужден пропустить оба четвертьфинальных матча. Парижане страдают от коронавируса. Инфицированы два игрока сборной Италии – Марко Верратти и Алессандро Флоренци.

Бавария – ПСЖ – видео голов и обзор матча

ПСЖ открыл счет уже на 3-й минуте. Все сделали Неймар и Мбаппе - бразилец отдал результативный пас, а француз забил. Удвоить преимущество удалось в середине первого тайма. Неймар вывел на удар Маркиньоса, а тот не промахнулся. Вскоре один мяч отыграл Шупо-Мотинг, который вышел в составе вместо Левандовски. На 60-й вообще удалось сравнять – Киммих выполнил навес со штрафного, а Мюллер головой переправил мяч в сетку. Радость была недолгой, ведь очень быстро Мбаппе снова вывел парижан вперед.

Бавария – ПСЖ – видео гола Мбаппе:

Бавария – ПСЖ – видео гола Маркиньоса:

Бавария – ПСЖ – видео гола Шупо-Мотинга:

Бавария – ПСЖ – видео гола Мюллера:

Бавария – ПСЖ – видео гола Мбаппе: