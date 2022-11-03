Париж победил Ювентус (2:1), но этого было мало, чтобы уберечь лидерство. Бенфика благодаря погрому Маккаби Хайфы со счетом 6:1 и большему числу голов на выезде опередила Париж и финишировала первой.

Голевое и турнирное безумие в видеообзоре матча Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6

Кристоф Гальтье сдержанно прокомментировал такое место в турнирной таблице. "Я поздравляю Бенфику, которая забила больше нас на выезде. Также хочу поздравить своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрав 14 пунктов. Часто говорим, что этот турнир нелогичен. Сегодня же мы с этим столкнулись", – резюмировал коуч в эфире Canal+ .

Килиан Мбаппе в комментарии RMC Sport признался, что не видит проблемы во втором месте: "Во время игры мы не знали, что происходит в параллельном матче. Уже в конце нам начали говорить об этом. Но был практически конец игры. Разницы нет, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда решить поставленную задачу, но победы не хватило".

Заметим, что ПСЖ будет несеян во время жеребьевки, которая состоится уже 7 ноября.