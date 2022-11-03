Париж переміг Ювентус (2:1), але цього було замало, щоб вберегти лідерство. Бенфіка завдяки погрому Маккабі Хайфи з рахунком 6:1 та більшій кількості голів на виїзді випередила Париж і фінішувала першою.

Гольове і турнірне божевілля у відеоогляді матчу Маккабі Хайфа – Бенфіка – 1:6

Крістоф Гальтьє стримано прокоментував таке розташування у турнірній таблиці. "Я вітаю Бенфіку, яка забила більше за нас на виїзді. Також хочу привітати своїх футболістів. Ми добре провели груповий етап, набравши 14 пунктів. Часто говоримо, що цей турнір нелогічний. Сьогодні ж ми з цим зіштовхнулись", – резюмував коуч в етері Canal+.

Кіліан Мбаппе у коментарі RMC Sport зізнався, що не бачить проблеми у другому місці: "Під час гри ми не знали, що відбувається в паралельному матчі. Вже наприкінці нам почали говорити про це. Але був практично кінець гри. Різниці немає, ми вийшли в плей-офф. Ми приїхали сюди вирішити поставлене завдання, але перемоги не вистачило".

Зауважимо, що ПСЖ буде несіяним під час жеребкування, яке відбудеться вже 7 листопада.

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