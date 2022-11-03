Португальцы были сдержанны до перерыва – забили усилиями Рамуша, пропустили от Чери с пенальти. Во втором тайме машина завелась, ее было сложно остановить. В ворота израильтян влетело 5 голов, последний из которых в добавленное арбитром время.

Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала.