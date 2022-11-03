Голевое и турнирное безумие в видеообзоре матча Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6
Бенфика разгромила Маккаби Хайфу в последнем туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Португальцы были сдержанны до перерыва – забили усилиями Рамуша, пропустили от Чери с пенальти. Во втором тайме машина завелась, ее было сложно остановить. В ворота израильтян влетело 5 голов, последний из которых в добавленное арбитром время.
Милан разбил Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, Бенфика чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала.
Голевая феерия очень помогла Бенфике. Дело в том, что она вместе с ПСЖ набрала 14 очков и имела одинаковую разницу забитых и пропущенных (16:7). В борьбе за первое место решающим стал показатель голов на выезде (9 против 6), который и позволил "орлам" финишировать первыми в квартете Н. Маккаби Хайфа вылетел из еврокубков.