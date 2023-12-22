Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт объяснил, за счет чего трансляции матчей будут бесплатны для фанатов.

"Мы утроим доходы клубов, которые не участвуют в Суперлиге, по сравнению с тем, что дает УЕФА. Эти деньги должны быть распределены таким образом, чтобы с полной прозрачностью объяснить, куда они идут.

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Так, матчи Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Игры будут транслироваться на платформе Unify. Мы сможем покрыть расходы за счет рекламы.

Эта модель устойчива в долгосрочной перспективе, потому что мы говорим о беспрецедентной фанатской платформе. Они получат к ней бесплатный доступ, и это ни с чем не сравнимо. Только лучшие европейские клубы могут предложить это", – цитирует Бернда Райхарта Jijantes FC.

Напомним, что суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА не могут препятствовать созданию нового турнира. Организаторы планируют запустить Суперлигу в сезоне 2025/26.

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