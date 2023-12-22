"Ми потроїмо доходи клубів, які не беруть участі в Суперлізі, порівняно з тим, що дає УЄФА. Ці гроші мають бути розподілені таким чином, щоб з повною прозорістю пояснити, куди вони йдуть.

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Так, матчі Суперліги можна буде дивитися безкоштовно. Ігри транслюватимуться на платформі Unify. Ми зможемо покрити витрати коштом реклами.

Ця модель стійка в довгостроковій перспективі, тому що ми говоримо про безпрецедентну фанатську платформу. Вони отримають до неї безкоштовний доступ, і це ні з чим не можна порівняти. Тільки найкращі європейські клуби можуть запропонувати це", – цитує Бернда Райхарта Jijantes FC.

Нагадаємо, що суд ЄС постановив, що УЄФА та ФІФА не можуть перешкоджати створенню нового турніру. Організатори планують запустити Суперлігу у сезоні 2025/26.

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