"Я анітрохи не здивований, я знаю їх. Три хлопці, які грали в Мадриді, були чудові. Для мене велика честь після стількох років займати цю позицію і боротися за трофеї.

Фантастичні голи Ковачіча та Гвардіола у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Лутон – 5:1

Ми втратили багато моментів. Було непросто, але в таких матчах треба заздалегідь знімати всі питання. Буває, що в тебе все більше й більше моментів, але ти не перемагаєш. Однак ми були терплячі й мало що дозволяли супернику.

Ми там, на вершині таблиці, на кілька годин. Завтра зіграють конкуренти, усе, що ми можемо, – це вигравати свої матчі. Якщо не вийде обігнати суперників – привітаємо їх. Ми постараємося вигравати матч за матчем", – розповів Гвардіола в інтерв'ю BBC.

Манчестер Сіті завдяки перемозі над Лутоном 5:1 піднявся на першу сходинку з 73 балами. Ліверпуль та Арсенал, які мають по 71 очку, свої матчі зіграють в неділю.

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